MONTEPRANDONE – Sul Web è già nostalgia per una kermesse in procinto di chiudere i battenti.

Cose Pop non avrà luogo in questa calda estate 2019. Ad annunciarlo, intercettati alla fine della conferenza di Piceno d’Autore, il neo sindaco Sergio Loggi e il presidente del Consiglio Comunale Roberta Iozzi con delega alla cultura: “Anche a causa delle recentissime elezioni non è stata possibile una programmazione definita come avvenuto negli anni precedenti”.

Quest’anno, al posto del Festival, ci sarà un concerto di un artista nazionale a fine luglio e dal prossimo anno un progetto musicale-artistico itinerante che si svolgerà in luoghi simbolo di Centobuchi e Monteprandone.

Qui l’articolo con le novità

Cose Pop dopo nove edizioni saluta e lascia dietro un sacco di ricordi per uomini e donne una volta giovani e adolescenti. Tantissimi i protagonisti che si sono esibiti a Centobuchi e Monteprandone in questi, quasi, dieci anni. All’epoca c’è chi era un gruppo o artista emergente, altri erano già affermati. Ecco chi è salito sul palco dal 2010 ad oggi.

Edizione 1

19 luglio 2010: The Di Maggio Connection in piazza dell’Aquila a Monteprandone;

3 agosto 2010: A Toys Orchestra in piazza dell’Aquila a Monteprandone;

16 agosto 2010: Dente al Parco della Conoscenza a Centobuchi;

Edizione 2

18 luglio 2011: Benvegnù in piazza dell’Aquila a Monteprandone;

25 luglio 2011: Mariposa in piazza dell’Aquila a Monteprandone;

15 agosto 2011: Nobraino al Parco della Conoscenza a Centobuchi;

22 agosto 2011: Lombroso in piazza dell’Aquila a Monteprandone;

Edizione 3

23 luglio 2012: Bastian Contrario e Diverba in piazza dell’Aquila a Monteprandone;

13 agosto 2012: Nada & Criminal Jokers al Parco della Conoscenza a Centobuchi;

19 agosto 2012: Guana Padano e The Astrophonix al Parco della Conoscenza a Centobuchi;

20 agosto 2012: The Zen Circus in piazza dell’Aquila a Monteprandone;

Edizione 4

12 agosto 2013: Marlene Kuntz in piazza dell’Unità a Centobuchi;

19 agosto 2013: Tre Allegri Ragazzi Morti al Parco “Il Boschetto” a Monteprandone;

Edizione 5

10 agosto 2014: Afterhours in piazza dell’Unità a Centobuchi;

18 agosto 2014: Bobo Rondelli al Parco “Il Boschetto” a Monteprandone;

Edizione 6

23 luglio 2015: Alessandro Mannarino in piazza dell’Unità a Centobuchi;

18 agosto 2015: Negrita in piazza dell’Unità a Centobuchi;

25 agosto 2015: Cristina Donà al Parco “Il Boschetto” a Monteprandone;

Edizione 7

19 luglio 2016: I Cani e Salmo in piazza dell’Unità a Centobuchi;

20 luglio 2016: Daniele Silvestri in piazza dell’Unità a Centobuchi;

21 luglio 2016: Subsonica in piazza dell’Unità a Centobuchi;

Edizione 8

13 luglio 2017: Lo Stato Sociale in piazza dell’Unità a Centobuchi;

14 luglio 2017: I Camaleonti in piazza dell’Unità a Centobuchi;

15 luglio 2017: Baustelle in piazza dell’Unità a Centobuchi;

Edizione 9

13 luglio 2018: Planet Funk in piazza dell’Unità a Centobuchi;

14 luglio 2018: Mudimbi in piazza dell’Unità a Centobuchi;

15 luglio 2018: Equipe 84 in piazza dell’Unità a Centobuchi;

Cosa aggiungere ad un evento che ha regalato tanta musica di qualità? Lasciamo spazio ai vostri (e nostri) ricordi di una gioventù, per molti, vissuta a tutto rock.

