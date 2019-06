L’intervento è eseguito nelle ore notturne e prevede l’utilizzo di principi attivi registrati e autorizzati dall’Assam per le palme in aree urbane

GROTTAMMARE – Inizia questa settimana l’annuale attività di prevenzione contro il punteruolo rosso delle palme. Tre i trattamenti previsti per il 2019: a quello che prenderà il via questa sera (lunedì 24 giugno), ne seguirà uno a fine estate e uno a cavallo tra ottobre e novembre.

L’incarico di eseguirlo è affidato a una ditta specializzata nella manutenzione del verde, la Nico Green di Tortoreto, in passato già partner del comune di Grottammare nella lotta al coleottero responsabile della morìa di centinaia di esemplari, anche storici, della Riviera delle palme. I tre interventi costeranno complessivamente 10.673,78 euro.

Le palme da trattare sono 300, appartenenti alla specie “Phoenix canariensis”, di cui il punteruolo rosso si è dimostrato particolarmente ghiotto: nei primi anni di infestazione, 2009/2012, la media delle palme attaccate era di 70 unità all’anno.

Dato sensibilmente diminuito negli anni più recenti, grazie alla messa a punto di un protocollo di prevenzione basato su trattamenti periodici che riescono a bloccare la diffusione del coleottero, colpendolo quando si trova nella fase larvale. La stessa tecnica fitosanitaria è utilizzata nel vicino comune di San Benedetto del Tronto e in altre località della riviera abruzzese.

E’ in questo momento del suo ciclo vitale, infatti, che il punteruolo procura danni maggiori alla pianta: le larve crescono nutrendosi del “cuore” della palma, privando così l’albero degli elementi essenziali per vivere.

L’intervento è eseguito nelle ore notturne e prevede l’utilizzo di principi attivi registrati e autorizzati dall’Assam per le palme in aree urbane. I prodotti utilizzati sono distribuiti in modo tale che non si verifichino dispersioni nell’ambiente. Appositi cartelli segnaleranno gli alberi in corso di trattamento.

In caso di pioggia o forte vento, il trattamento verrà rinviato.

PALME ATTACCATE

2009 87

2010 83

2011 72

2012 61

2013 44

2014 48

2015 8

2016 5

2017 4

2018 18

