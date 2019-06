SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Antico e le Palme torna con la prima delle due edizioni estive dal 28 al 30 giugno 2019 nell’isola pedonale di San Benedetto del Tronto, nel cuore della riviera adriatica, appuntamento fisso dal 1994. La manifestazione sambenedettese di antiquariato ed il collezionismo è una delle rassegne più meritevoli tra i mercatini dell’antiquariato del centro Italia e non solo, divenuto negli anni un punto di riferimento per migliaia di appassionati di oggetti che fanno parte del nostro passato e delle nostre tradizioni. Seguendo le più recenti tendenze nazionali e internazionali è il modernariato il protagonista indiscusso della manifestazione! I collezionisti amano gli oggetti creati tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni Sessanta, sia perché esprimono l’anima di questo stile sia perché sono connotati da stili e materiali ben diversi da quelli usati negli oggetti di antiquariato. È negli anni ’50 che si afferma l’industrial design, grazie al quale mobili ed oggetti all’avanguardia diventano alla portata di tutti.

I numerosi espositori, provenienti da varie regioni italiane, ma anche dall’estero, offrono oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche pezzi raffinati provenienti da dimore nobili e borghesi. Senza dimenticare le curiosità, le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità che vi sorprenderanno. Oggetti e accessori per arredare le dimore, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare.

Ormai da qualche anno la manifestazione si sposta in tour in prestigiose località turistiche italiane con gli appuntamento a Cortina d’Ampezzo e Milano Marittima, una dimensione nazionale per la manifestazione d’antiquariato più attesa dell’estate italiana.

L’Antico e le Palme vi aspetta nell’Isola Pedonale di San Benedetto del Tronto dal 28 al 30 giugno 2019 dalle 17 alle 24.

INGRESSO LIBERO

PROSSIMA EDIZIONE: 23 – 25 agosto 2019, orario 17-24

