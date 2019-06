SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oro maschile e femminile per le squadre delle specialità di Atletica del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto che, anche quest’anno, si sono collocate sul gradino più alto del podio in occasione della finale regionale dei Campionati studenteschi. L’eccellente risultato chiude infatti, per il quarto anno consecutivo, la fase regionale della competizione con il predominio del team sportivo del Liceo, sotto la competente guida del professor Francesco Butteri. Oltre ai due ori per le squadre, ottimi anche i risultati di singoli atleti, saliti sul podio per le proprie specialità.

Questo il team femminile vincitore: M 100 Elena Giorgini (1^ A), M 100 HS Anthea Pagnanelli (2^ S); M400 Giulia Rossi (3^ B); M1000 Gaia Di Giacinti (2^ D); salto in alto Ludovica Bruni (3^ S); getto del peso Giorgia Di Salvatore (2^ S); salto in lungo Alena Binni e Giulia Iozzi (3^ C) con oro regionale; lancio del disco Eva Polo (2^ A) con oro regionale; staff. 4X100 Rossi, Binni, Di Salvatore e Pagnanelli argento regionale.

La squadra maschile in oro: M 100 Luca Patrizi (2^ S) con oro regionale; M 100 HS Daniele Silvestrini/Emanuele Mancini (1^ S/3^ C); M 400 Riccardo Ciribeni (2^ S); M 1000 Alessio Patrizi (3^ E); salto in alto Mattia Polini (2^ H); salto in lungo Davide Mancini (1^ S); getto del peso Andrea Funari 1^ S); lancio del disco Daniele Rossi (2^ S); staffetta 4X100 Mancini D, Ciribeni, Patrizi L. e Polini con oro regionale.

Un risultato davvero soddisfacente per i ragazzi del Rosetti che anche quest’anno, dopo aver vinto la fase provinciale dei Campionati Studenteschi davanti al “Liceo Licini” di Ascoli Piceno, avevano acquisito il diritto di partecipare alla finale regionale di Ancona; una gara, questa, combattuta fino alla fine che ha così concretizzato l’entusiasmo e l’impegno dei giovani atleti.

