Finisce 4 a 3. I verdi, oggi in veste scura, si portano a quota nove punti. I giallorossi, sfortunati, non riescono a conquistare punti e rimangono ancora a mani vuote

Cronaca partita: Leonardo delle Noci. Video e foto: Gian Marco Marconi. Coordinamento e organizzazione Nazzareno Perotti e Giacomo Lauretti

SANT’ANTONIO: Luca Addarii 11, Antonio Sante Alfonsi 12, Samuel Alfonsi 8, Antonio Camilli 2, Davide Cinaglia 9, Guido Di Fabio 10, Luca Giuliani 7, Valerio Quondamatteo 3, Daniele Shkreta 4, Otello Vallorani Chiodi 1;

ALBULA CENTRO: 6 Luca Massi, 3 Andrea Nava, 11 Francesco Partemi, 9 Daniele Pellegrini, 7 Simone Pellegrino, 7bis Vincenzo Ricci, 5 Andrea Santori, 1 Gian Marco Scacchia, 4 Vincenzo Sciarra, 10 Alessandro Tozzi, 8 Roberto Verdecchia. Allenatore: Marco Ottaviani;

Risultato: 4-3

Marcatori: Andrea Santori (A) 14pt, Otello Vallorani Chiodi (Autogol, S) 22pt, Di Fabio (S) 25pt, Luca Giuliani (S) 1st, Shkreta (S) 8st, Shkreta (S) 10st, Luca Massi (A) 22st,

Ammoniti:

Espulsi:

Arbitro: Ilario Ottaviani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sant’Antonio e Albula Centro a confronto nella serata del 9 giugno, per il girone C del Trofeo Riviera Oggi, al Centro Sportivo “Eleonora”.

I verdi sono forti dei sei punti conquistati mentre i giallorossi sono ancora a quota zero. Tre punti da conquistare per entrambi i quartieri, chi per consolidare la vetta e chi per cerca un riscatto immediato.

Gara al via, entrambe le squadre si presentano in campo rimaneggiate e con gli uomini contati. I quartieri giocano a viso aperto nonostante tutto. Tante azioni ma zero reti al momento. Ma al 14‘ Andrea Santori porta in vantaggio Albula Centro con un bel tiro che tocca il palo prima di andare in rete. Sant’Antonio vicino al pareggio ma la palla termina a lato.

Al 22′ sfortunato autogol del portiere Otello Vallorani Chiodi di Sant’Antonio su calcio d’angolo: Albula Centro si porta quindi sul 2 a 0. Ma al 25′, su calcio di rigore, accorcia le distanze con Guido Di Fabio. E poco dopo l’arbitro fischia la fine della prima frazione. Un match che ha ancora molto da dire.

Via il secondo tempo. E al primissimo minuto pareggia Sant’Antonio con Luca Giuliani, ora il risultato è sul 2 a 2. Partita molto combattuta e bella da vedere, sono squadre che nonostante il poco ricambio dimostrano ugualmente tanta qualità. All’8′ Sant’Antonio in vantaggio con rete di Shkreta. I verdi, oggi in veste scura, ribaltano la gara.

E al 10′ ancora Shkreta con una bellissima rovesciata realizza la quarta rete, grande gesto tecnico. Albula Centro comincia ad accusare il doppio svantaggio, i campioni in carica del Trofeo Riviera Oggi sembrano non trovare l’affondo giusto. E pensare che conducevano due a zero i giallorossi in avvio di partita, non riescono ad uscire dalla crisi, che peccato. Sant’Antonio sembra gestire senza patemi il doppio vantaggio e non lesina altri attacchi. Ma al 22′ Albula Centro segna la terza rete con Luca Massi e il match si riapre per gli ultimi minuti che saranno infuocati. Ma Sant’Antonio tiene e la partita termina senza altre reti. Sant’Antonio batte di misura Albula Centro per 4 a 3.

I verdi, oggi in veste scura, si portano a quota nove punti. I giallorossi, sfortunati oggi, non riescono a conquistare punti e rimangono ancora a mani vuote.

Qui le dichiarazioni a fine gara

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.