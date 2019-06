SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I dati della Sanità marchigiana? Inaccessibili. Il consigliere comunale sambenedettese di “Ripartiamo da Zero”, Giorgio De Vecchis, denuncia l’impossibilità di analizzare le informazioni sulla Sanità regionale pubblicate e rielaborabili, fino a un paio di anni fa, attraverso il sistema Sdovision.

“Proprio attraverso quel portale riuscii a realizzare un approfondimento che poi venne pubblicato da Riviera Oggi – afferma il consigliere – Ma da allora non è stato più possibile aggiornare nulla”.

Già nel 2016 un articolo del giornalista ascolano Francesco Di Silvestre metteva in evidenza la questione, in relazione alla volontà della Regione Marche di non far conoscere i dati (negativi) della mobilità passiva (clicca qui). “Ma non sono soltanto quei dati – commenta De Vecchis – C’erano tabelle molto utili ma niente adesso è consultabile”.

Infatti, se si cerca di accedere alle pagine, i messaggi sono ben chiari:

