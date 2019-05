Il libro è stato già presentato in diverse occasioni nel nostro territorio così come nel dicembre 2018 alla Fiera di Roma, “Più libri più liberi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’autrice sambenedettese Alessandra De Angelis il 12 maggio si è recata a Torino, al Salone internazionale del libro, per il firmacopie dedicato del suo “Magiche metamorfosi” (Editore Capponi). Il libro, uscito un anno e mezzo fa, è stato già presentato in diverse occasioni nel nostro territorio così come nel dicembre 2018 alla Fiera di Roma, “Più libri più liberi”.

L’avvincente storia narrata da Alessandra De Angelis ha come protagonista Stella, una donna alla continua ricerca di sé e del senso della vita, che prova a rimettere insieme i fogli di un manoscritto iniziato da sua madre Olga e allo stesso tempo i pezzi dell’esistenza della sua famiglia

