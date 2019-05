SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Conto alla rovescia per un evento che farà piacere a molti bambini della Riviera.

Aquiloni coloratissimi, di ogni forma e grandezza, sulla spiaggia di San Benedetto. Si svolgerà infatti il prossimo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 maggio, il 14° Raduno Aquilonistico Sambenedettese, organizzato dall’associazione Twister Team, e il patrocinio del Comune e dell’associazione albergatori “Riviera delle Palme”.

Divertimento assicurato per tutti, partecipanti e spettatori, grandi e piccoli, per una manifestazione che si svolgerà da mattina a sera, per due giorni, sul tratto di spiaggia all’altezza del giardino Zio Marcello (l’ex camping), dove si alterneranno il volo libero di aquiloni, giochi a premi e laboratori per bambini, gare di “rokkaku” (tradizionale aquilone giapponese con sei lati), con la partecipazione di associazioni aquilonistiche di tutta Italia e anche dall’estero. Info: 339.7517165, info@twister-team.it.

