SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto si prepara ad entrare nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l’intera Pubblica amministrazione italiana e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

La data del subentro è prevista per il 17 giugno ma la fase preparatoria, in atto già da settimane, comporta una notevole mole di attività che va dalla simulazione delle nuove procedure al censimento degli utenti e delle postazioni, fino alla bonifica dei dati contenuti nell’anagrafe comunale a seguito delle segnalazioni di anomalie pervenute dal Ministero dell’Interno.

Per questo sarà necessario sospendere l’erogazione di alcuni servizi per i giorni strettamente necessari a preparare strumenti informatici e personale. Questi giorni saranno giovedì 16 e venerdì 17 maggio e poi lunedì 17 giugno, il giorno dello “switch off”. Le aperture saranno piuttosto articolate in base ai servizi, come da schema che segue:

