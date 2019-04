SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Stamattina il sindaco uscente di Massignano, Massimo Romani, ha consegnato la lista elettorale per le prossime elezioni comunali. Oltre a Romani, candidato sindaco, questi sono i candidati consiglieri:

Martina Alesiani, 29 anni. Lavoro come psicologa libera professionista nella provincia di Ascoli Piceno. Partecipo attivamente, sin da giovanissima, nell’area delle attività di Volontariato per la promozione del benessere psicologico ed il sostegno alla popolazione del territorio in situazioni di Emergenza.

Simone Cittadini, 48 anni, sposato e padre di due figlie. Lavoratore dipendente presso una ditta operante nel settore ecologico.

Marco Crescenzi, 45 anni, sposato e padre di due figli. Sono un geometra e libero professionista con studio a Grottammare.

Oscar Giovannetti, 43 anni. Da 15 anni lavoro nel campo del pet e da un anno risiedo a Marina di Massignano.

Matteo Massi, 42 anni, sposato e padre di due figli. Laureato in scienze politiche, impiegato alla logistica ed amministrazione per una ditta nel settore dell’agricoltura, vivaismo e pet.

Enzo Perozzi, 48 anni, sposato. Sono un perito elettronico e svolgo attività autonoma nella realizzazione di impianti elettrici.

Alessandro Spinozzi, 36 anni, sposato e padre di due figli. Operaio presso un’azienda che opera nel settore cellulosico.

Michelina Verdecchia, 62 anni, madre di due figli. Laureata in Architettura e docente di Discipline grafiche presso l’Ipsia di San Benedetto del Tronto.