MASSIGNANO – L’Amministrazione Comunale di Massignano in collaborazione con le associazioni del territorio e la parrocchia ha stilato un ricco calendario di eventi per l’estate 2022.

Oltre alla tradizionale “Sagra delle Frittelle” arrivata alla 64esima edizione, sono tornate dopo due anni di assenza la “Festa della Terracotta” e “Pizza e Birra al Mare” a cui è aggiunge a fine luglio il “Torneo delle Contrade” che coinvolgerà ragazzi e giovani del territorio su diverse competizioni non solo calcistiche.

Ampio spazio è dedicato agli eventi musicali che culmineranno nella prima settimana di agosto con “Massignano in Note”.

Non mancheranno serate di teatro, cinema e cultura con la presentazione di diverse pubblicazioni di autori locali.

Gli eventi coinvolgeranno tutto il territorio: dal caratteristico centro storico, al suggestivo incasato di Villa Santi fino alla spiaggia di Marina di Massignano.

Dichiara il Sindaco Massimo Romani: “Il calendario estivo è stato realizzato con l’obiettivo di recuperare gli spazi di socializzazione che in questi ultimi due anni ci sono mancati ed è anche una bella occasione per promuovere il nostro paese ai numerosi turisti. Voglio ringraziare in particolar modo tutte le associazioni che si sono adoperate alla realizzazione di questi eventi”.