Fermato ad Offida per un controllo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nei guai un 37enne della Riviera, beccato alla guida dell’auto in stato di ebbrezza alcolica.

È successo in questi giorni ad Offida dove i carabinieri della locale Stazione, comandata dal Maresciallo Capo Carlo Laera, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato il sambenedettese.

È risultato positivo al test per l’alcolemia. All’uomo, alla guida di un’autovettura intestata ad un familiare, è stata ritirata la patente e sarà denunciato per guida in stato d’ebbrezza.

