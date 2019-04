GROTTAMMARE – Importante novità, in vista, per una città della costa Picena.

E’ partita la procedura di riconoscimento della Bandiera Lilla a Grottammare, il titolo che attesta l’esistenza di un’offerta turistica volta a favorire anche l’accoglienza di persone con disabilità motorie, visive, uditive e patologie alimentari.

La firma della convenzione di adesione al “Protocollo di lavori Bandiera Lilla”, promosso e realizzato sul territorio nazionale dall’omonima cooperativa sociale di Savona, è dell’11 aprile scorso.

Nell’accordo il Comune chiede di essere valutato ai fini dell’ottenimento del riconoscimento, mentre la cooperativa si impegna a svolgere l’attività di valutazione che consiste nella somministrazione di un questionario e in un’analisi territoriale eseguita da propri valutatori.

I parametri di valutazione sono riferiti all’accertamento di condizioni sostenibili per quanto riguarda le disabilità motoria, visiva, uditiva e alle patologie alimentari e alla facilità nel reperimento delle informazioni.

Uno degli scopi di Bandiera Lilla, infatti, è quello di rendere l’informazione disponibile in maniera capillare ed efficace ad un numero sempre più ampio di possibili utilizzatori.

Si provvederà, pertanto, a verificare e, nel caso, potenziare i seguenti aspetti:

– comunicazione e informazione;

– versione accessibile del sito internet;

– fornitura di informazioni su strutture in grado di ospitare persone con disabilità;

– informazioni sull’accessibilità e fruibilità dei principali monumenti, musei e strutture culturali e

ricreative etc;

– informazioni su punti di ristoro per chi soffre di patologie alimentari;

– accesso alle aree verdi, zone pic-nic, ecc.;

– progetti per accompagnamento in impianti sportivi o in passeggiate ecc. di persone con

disabilità motoria;

– accessibilità delle principali attrattive culturali del territorio comunale;

– prossimità ad esse di parcheggi per disabili;

– accessibilità degli impianti sportivi;

– progetti in atto per facilitare la fruibilità del territorio comunale da parte di turisti con disabilità.

L’adesione al Protocollo prevede il versamento di una quota di 6 mila euro alla cooperativa Bandiera Lilla, per la valutazione, di cui il 70% (4.200 euro) entro 30 giorni dalla firma della convenzione, il 30% (1800 euro) successivamente all’analisi territoriale e prima di conoscere l’esito complessivo e finale della verifica. In caso di non superamento delle valutazioni la seconda rata non sarà richiesta. La somma è stata prevista nei capitoli di spesa del settore Servizi sociali del bilancio comunale.

“Era un nostro impegno programmatico e abbiamo iniziato a lavorarci già dai primi giorni di mandato – affermano il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore all’Inclusività sociale Monica Pomili – Questo percorso ci motiva ulteriormente verso una direzione, quella di migliorare con impegno concreto i percorsi e gli spazi comuni per garantire più indipendenza alle persone con disabilità”.

