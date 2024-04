CUPRA MARITTIMA – Dalle ore 14 la sala Bellini del padiglione 21 si è tinta di Lilla ed ha ospitato il seminario dal titolo “PEBA+S partecipato” tenuto dal Geom. Nello Veloce, specialista con esperienza più che ventennale nell’ambito dell’accessibilità fisica e sensoriale. Al termine si è svolta la cerimonia di consegna delle Bandiere Lilla.

Il Direttore di Bandiera Lilla Dott. Alessandro Fiore ha presentato sinteticamente i programmi futuri della Cooperativa e i nuovi servizi che saranno attivati già a partire dal 2024. A seguire il presidente Roberto Bazzano ha ricordato cosa significa essere un Comune Lilla, sottolineando cosa Bandiera Lilla si aspetta dai Comuni, ma anche cosa offre loro e come poter utilizzare al meglio i servizi della cooperativa. Il presidente ha poi aperto la cerimonia di consegna portando ai Comuni Lilla i saluti del Ministro per le Disabilità On. Alessandra Locatelli e del Ministro del Turismo On. Daniela Santanchè le quali, pur non presenti fisicamente, hanno voluto onorare i presenti con un messaggio di congratulazioni ed auguri.

I Comuni sono stati chiamati sul palco in ordine alfabetico ed hanno ricevuto dalle mani del presidente Bazzano l’attestato di riconoscimento e la Bandiera Lilla, mentre sullo schermo scorre- vano le foto più significative di ogni comune premiato. Tra i Comuni premiati, anche il Comune di Cupra Marittima.

“Siamo molto soddisfatti che il vessillo della bandiera Lilla svetti ancora su Cupra Marittima – afferma il Vicesindaco Lucio Spina-. È il riconoscimento per un percorso, intrapreso dall’Amministrazione, volto allo sviluppo di politiche attente alle persone diversamente abili. Con l’approvazione del P.E.B.A+S, in corso di realizzazione, Cupra Marittima sarà una cittadina pronta ad accogliere tutti, offrendo a ciascuno la possibilità di fruire di ogni spazio nel pieno delle proprie capacità. Un particolare ringraziamento va a tutti gli uffici comunali che, insieme a noi, stanno costruendo tutto questo”.

Un ulteriore riconoscimento per la cittadina della Riviera delle Palme, sempre più attenta all’accessibilità nel miglioramento della propria offerta turistica.