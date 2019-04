SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Comune di San Benedetto che annuncia novità per quanto riguarda il piano telecamere in progetto in città

“Si è svolta stamane in sala giunta una riunione per fare il punto sullo stato di attuazione del progetto di creazione di una rete di videosorveglianza sul territorio comunale. Si è preso atto che la scadenza imposta dal Ministero dell’Interno che cofinanzia con 531.000 euro il progetto (a carico del Comune sono previsti 412.000 euro per un totale di 943.000 euro) è stata rispettata con la pubblicazione, avvenuta il 4 aprile scorso, della determinazione dirigenziale con cui si approva il progetto esecutivo. Ora si avvieranno le procedure di gara per addivenire all’individuazione della ditta appaltatrice”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.