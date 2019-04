Uno dei membri sta poco bene secondo quanto diramato dagli organizzatori. I biglietti acquistati per l’evento restano validi per il posticip

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Era tutto pronto, oggi 12 aprile, a San Benedetto per un evento musicale molto atteso ma purtroppo è stato posticipato.

“Pfm canta De Andrè” è stato rinviato al 4 giugno, sempre al Palariviera, poiché uno dei membri sta poco bene secondo quanto diramato dagli organizzatori, il vocalist Franz Di Cioccio.

I biglietti acquistati per il concerto di oggi, saranno validi per la nuova data.

Qualora invece si desideri il rimborso potrà essere richiesto entro e non oltre le ore 24 del 18 aprile

Tale rimborso prevede il prezzo del biglietto comprensivo dei diritti di prevendita.

Per ottenerlo è necessario essere in possesso del titolo di accesso integro, senza il quale non sarà possibile avere il suddetto rimborso.

Per effettuare il rimborso ci si dovrà rivolgere presso lo stesso punto prevendita dove è stato acquistato il biglietto per l’evento o contattando il circuito online presso cui è avvenuto l’acquisto.

