SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Doppio appuntamento dedicato alla salute. Ad organizzarli il Soroptimist Club di Ascoli Piceno nell’ambito di un progetto nazionale dedicato al tema della medicina di genere.

“Si parla di cuore: la patologia cardiovascolare nelle donne” è il titolo del convegno medico che si svolgerà venerdì 12 aprile ore 17.30, presso l’hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto (Sala Smeraldo). Il convegno, che gode del patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, dell’Ordine dei Medici e della Commissione provinciale Pari Opportunità, vede la partecipazione di medici specialisti che affronteranno una tematica molto delicata, quella delle malattie cardiovascolari che sono purtroppo la prima causa di morte nella popolazione femminile.

Seguirà, sabato 13 aprile l’iniziativa “Si cammina per il cuore”, passeggiata sul lungomare di San Benedetto, con partenza alle ore 10.00 dalla Rotonda Giorgini (si arriverà all’altezza di Las Vegas per poi tornare indietro). La passeggiata sarà aperta a tutti e rappresenta l’occasione per sensibilizzare le donne, ma non solo, sull’importanza di abitudini di vita sane, che sono la prima forma di prevenzione contro le malattie del cuore. Nell’occasione, sarà possibile effettuare gratuitamente esami diagnostici grazie a postazioni attrezzate, con l’assistenza di personale medico e paramedico. Alle partecipanti verranno consegnati in omaggio dei simpatici gadget in ricordo dell’iniziativa, oltre al materiale informativo sull’argomento.

Il Soroptimist Club è impegnato in prima linea nel proporre una campagna di informazione e prevenzione sulla salute e sulla medicina di genere. L’iniziativa “Si parla di cuore”, al quale hanno aderito moltissimi club italiani con manifestazioni di vario tipo, arriva anche nella nostro territorio grazie al club di Ascoli Piceno che, nella persona della sua presidente, Sabrina Dibitonto, ha promosso questi due eventi, di concerto con Maria Antonietta Lupi, vice presidente nazionale del Soroptimist Italia e referente nazionale del progetto.

