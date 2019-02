Sono state segnalate alla Prefettura, dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, come assuntori di sostanze stupefacenti

MONTEGIORGIO – Controlli, in questi giorni, da parte dei carabinieri sul territorio. Servizi per contrastare la criminalità di vario genere, in particolare lo spaccio di droga.

A Montegiorgio due persone sono finite nei guai.

Sono state segnalate alla Prefettura di Fermo, dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, come assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di altrettante dosi di cocaina.

