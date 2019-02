Tutti atleti della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto. Il raduno si svolgerà a Calenzano l’8 e 9 marzo e i migliori saranno selezionati per la Coppa di Germania. a Friburgo, dal 7 all’11 maggio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un bel risultato per un atleta che in questi anni sta ottenendo ottimi riscontri. Parliamo di Kevin Bovara della Diavoli Verde Rosa il quale è stato convocato per il secondo anno consecutivo al raduno della nazionale nella specialità degli esercizi liberi nella categoria Cadetti Maschile.

Dopo l’ottimo esordio in maglia azzurra con l’argento conquistato alla Coppa Europa in Spagna lo scorso anno Kevin, al suo secondo anno nella Categoria Cadetti, è maturato e migliorato tecnicamente sotto la guida dei tecnici Ivan Bovara e Laura Marzocchini e del preparatore atletico Alessandro Fratalocchi e cercherà di ben figurare al raduno della nazionale che si svolgerà a Calenzano l’8-9 marzo 2019 al fine di essere selezionato per partecipare alla Coppa di Germania che si svolgerà dal 7 all’11 maggio a Friburgo.

Oltre a Kevin sono state convocate al raduno della nazionale nella specialità Coppie Artistico che si svolgerà a Rimini dal 1 al 3 marzo due coppie allenate da Laura Marzocchini e Ivan Bovara composte da Giorgia Falconi-Elisei Gioele (Conero Roller) e Giulia Romagnoli (Conero Roller) e Daniele Bolletta (Acli Jesi).

