MISANO – Torna trionfante la rappresentativa del gruppo agonistico della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto, reduce dai Campionati Nazionali Aics di Misano. Sono infatti 2 i titoli nazionali conquistati, uniti a diverse medaglie.

Nella specialità delle coppie artistico si sono laureati campioni nazionali nella categoria “Divisione Nazionale A” Eleonora Rossini e Filippo Rosetti; nella categoria “Divisione Nazionale C” l’oro è andato a Elisabetta Rossini e Andrea Zomparelli.

Nella specialità della Solo Dance le sorelle Beatrice e Elena Girolami hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento nella categoria Esordienti Internazionale e la medaglia di Bronzo nella categoria Jeunesse Internazionale. Nella specialità Free Skating Beatrice Girolami ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria “Esordienti A”.

Il presidente Anna Maria Laghi si congratula con i tecnici e gli atleti per i risultati ottenuti e ricorda il prossimo appuntamento con il Trofeo Nazionale Federale delle categoria Esordienti e Allievi Regionali che si svolgerà a Giovinazzo (Bari) dal 12 al 14 settembre che vedrà impegnato Giacomo Voltattorni nella categoria Allievi Regionali C.