MONTEPRANDONE – Anche se l’estate è ancora un miraggio, il desiderio di gustare una buona birra artigianale non è soltanto un ricordo delle serate estive, anzi, con l’inverno che imperversa, l’associazione culturale Le Due Porte presenta una stagione ricca di appuntamenti food&beer, la prima di “Aspettando Fermento Marchigiano” che accompagneranno gli appassionati all’evento clou dell’estate monteprandonese: il Festival di birre artigianali, “Fermento Marchigiano”.

Il format, che si caratterizza per una cucina di qualità in abbinamento ad ottime birre artigianali presentate di volta in volta dal mastro birraio di turno, non ha bisogno di molte presentazioni poiché, come il suo antesignano “di Trappa in Trappa”, già al nastro di partenza rappresenta un evento al quale un neofita non può rinunciare.

In occasione del primo appuntamento, sabato 9 febbraio, l’associazione culturale Le Due Porte presenta “Aspettando Fermento Marchigiano con amore suino” ed il compito di accompagnare i partecipanti nel variegato mondo della birra artigianale sarà affidato a Ludovico Caverni titolare del birrificio “La Castellana”, presidente dell’associazione Marche di Birra e sindaco del Comune di Serra Sant’Abbondio (PU).

Per esaltare la fragranza delle birre selezionate e guidare i commensali alla scoperta delle diverse culture culinarie proposte, Ermetina Mira del Ristorante San Giacomo di Monteprandone, coadiuvata dallo chef Romeo Menzietti, ha sapientemente scelto pietanze strong e gourmet.

Il menù della serata prevede per antipasto “Tris suino in abbinamento alla Campietro (4,7%Vol) e Fagioli con le cotiche in abbinamento alla Sant’Honda (7% Vol)”, come primo “Polenta con costine e salsiccia in abbinamento alla Sant’Honda (7% Vol)”, come secondo “Zighinì speziato e Verza in abbinamento alla Petrara (6,5% Vol)” e per finire, come dessert “Profiterol al cioccolato fondente accompagnato dalla Poggetto (6,5% Vol)”.

Il prezzo dell’evento comprensivo di cibo e birre è di 30 euro.

Per info e prenotazioni: Ristorante Hotel San Giacomo telefono 0735/62545

Di seguito un resoconto dell’edizione 2018 del Festival “Fermento Marchigiano”

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 71 volte)