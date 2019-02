L’appuntamento è al Palasport di S. Benedetto domenica 3 febbraio 2019 alle ore 16 ad ingresso gratuito. Ad esibirsi 300 atleti, tra cui pluricampioni, divisi in squadre di Umbria, Marche e Abruzzo. La Diavoli Verde Rosa, squadra organizzatrice, presenterà il gruppo “Frozen” composto da oltre 60 elementi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una domenica a tutto roller. Si svolgerà nel pomeriggio il 17° Festival Internazionale del pattinaggio artistico a rotelle, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica “Diavoli Verde Rosa” di San Benedetto del Tronto, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’appuntamento è al Palasport “Bernardo Speca” di San Benedetto domenica 3 febbraio 2019 alle ore 16. Al fine di permettere un massiccio afflusso di pubblico si è ritenuto giusto offrire il massimo dello spettacolo e l’ingresso gratuito alla manifestazione che durerà circa due ore e trenta minuti.

Oltre alle performances dei campioni italiani, europei e mondiali di pattinaggio artistico ci sarà un’esibizione di Pattinaggio Freestyle della Campionessa Italiana in carica Camilla Morbidoni, “che darà un tocco di novità e divertimento in più allo spettacolo” commenta l’allenatore e coreografo Ivan Bovara.

Come ogni anno presenterà lo spettacolo Luca Sestili e scenderanno in pista i campioni italiani, europei e mondiali del singolo e della coppia insieme ai piccoli e grandi gruppi di pattinaggio spettacolo e pattinaggio sincronizzato di Marche, Abruzzo e Umbria.

Le stars della manifestazione sono tantissime:

Il Pluri Campione del Mondo di Singolo Maschile: Alessandro Amadesi

La Pluri Campionessa del Mondo di Solo Dance Femminile: Silvia Stibilj

Il Campione Europeo e Vice Campione Mondiale Pierluca Tocco (Lo “show man” del pattinaggio che si distingue per le sue performances sempre originali e apprezzate dal pubblico).

(Lo “show man” del pattinaggio che si distingue per le sue performances sempre originali e apprezzate dal pubblico). La Coppia Artistico Campione d’Europa 2017 e Vice Campione del Mondo 2018 composta da Gioia Fiori e Francesco Mascia. ( Gioia, che è anche Vice Campionessa Italiana 2018, si esibirà anche nel Singolo)

Gioia, che è anche Vice Campionessa Italiana 2018, si esibirà anche nel Singolo) Il Campione Europeo in carica di Coppia Artistico Alessandro Fratalocchi (Diavoli Verde Rosa) in coppia con la Pluri Campionessa Mondiale di Coppia Artistico Laura Marzocchini ;

(Diavoli Verde Rosa) in coppia con la Pluri Campionessa Mondiale di Coppia Artistico ; Il Pluri Campione Italiano e medaglia d’argento alla Coppa Europa 2018 Kevin Bovara (Diavoli Verde Rosa).

(Diavoli Verde Rosa). Andrea Bassi 3° class. ai Campionati Europei nella specialità Solo Dance;

3° class. ai Campionati Europei nella specialità Solo Dance; La Coppia Danza Vice Campione del Mondo formata da Silvia Stibilj e Andrea Bassi .

. La pluri campionessa italiana di Freestyle Camilla Morbidoni

Il Festival del Pattinaggio Artistico ha come scopo la diffusione della disciplina del Pattinaggio Artistico a rotelle in tutte le sue specialità; infatti parteciperanno anche numerosi gruppi spettacolo delle Marche, dell’Abruzzo e dell’Umbria composti da 4 a 60 elementi per un totale stimato di circa 300 atleti.

Le squadre presenti con dei gruppi spettacolo sono: L’Asd Roller Cento di Centobuchi che presenta “La Sirenetta”, la Diavoli Rosso Blu di Grottammare con il gruppo “The Greatest Show”; il gruppo T.M. SincroAbruzzo (composto da atleti provenienti dal Pattinaggio Artistico Teatino di Chieti, dall’Accademia Pattinaggio Francavilla e dallo Skating La Paranza Roseto) presenterà il grande gruppo “L’Iliade” ” e il numero di Pattinaggio Sincronizzato “La notte degli Dei – Sincromitologika” ”, l’Asd Skating Club Ponte San Giovanni di Perugia presenterà il collettivo “Harry Potter”, la Conero Roller An presenterà il grande gruppo ”Quadri Animati”.

La Diavoli Verde Rosa, squadra organizzatrice, presenterà il gruppo “Frozen” composto da oltre 60 elementi (coreografie di Ivan Bovara). il Festival si concluderà con una coreografia originale e divertente a cui prenderanno parte tutti gli atleti intitolata “Emoticons”. L’obiettivo è proprio quello di mostrare al pubblico presente la straordinaria capacità di trasmettere emozioni che è propria di questo sport in uno sfavillante scintillio di paillettes e con originali coreografie. Per la realizzazione dei costumi, il merito va all’allenatrice Alessia Giannelli.

Nell’intervallo tra la prima e la seconda parte dello spettacolo come ogni anno ci sarà l’estrazione a premi mentre nella seconda parte dello spettacolo si farà la premiazione di un ex-atleta della Diavoli Verde Rosa scelto tra quanti riconsegneranno le cartoline-invito. (le cartoline saranno reperibili anche presso l’ufficio informazioni). Sarà presente anche quest’anno Hanry Foschi, un atleta di 90 anni che si esibirà in un numero comico insieme alle atlete più piccole della Diavoli Verde Rosa (Beatrice Girolami, Aurora Scartozzi, Emma Cannella).

In merito alle novità di quest’anno, illustra Ivan Bovara: “Per interagire con il pubblico sarà presente un ledwall in cui verranno proiettati i numeri degli atleti inquadrati da una regia. Lo scopo è quello di regalare uno spettacolo variegato, in cui saranno presenti tutte le specialità del pattinaggio artistico, cercando però di accorciare i tempi. Infatti, l’obiettivo del prossimo anno è di abbreviarlo a due ore”.

Da parte dell’associazione arrivano i ringraziamenti all’amministrazione comunale per la messa a disposizione gratuita del Palasport. A questo proposito, ad intervenire è l’assessore allo sport Pierluigi Tassotti: “Si tratta di una manifestazione sempre più attrattiva, di grande livello tecnico e sportivo. Il pattinaggio è uno sport che ha sempre dato visibilità e lustro alla nostra città”.

Si ricorda che tutti i bambini che assisteranno allo spettacolo avranno diritto a una lezione gratuita, previa comunicazione telefonica al 328-89.99.320 (Ivan), 329-63.36.693 (Anna Maria) nei giorni successivi allo spettacolo. Per chi volesse saperne di più: www.diavoliverderosa.it

NOTIZIE RELATIVE ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

La “Diavoli Verde Rosa” rappresenta la Scuola Italiana Pattinaggio Artistico e Inline Freestyle a S. Benedetto del Tronto. I suoi atleti partecipano a gare nazionali e internazionali federali (Federazione Italiana Sport Rotellistici ) e di diversi enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (Aics, Uisp).

Oltre ai Corsi di Pattinaggio Artistico (Singolo e Coppia Artistico), e di Inline Freestyle si organizzano corsi per adulti a San Benedetto del Tronto (presso il Palasport “B. Speca” il Martedì dalle 21:30 alle 22:20 e a Campofilone il venerdì dalle 21:30 alle 22.30. Nel periodo invernale opera a San Benedetto del Tronto presso il Palasport B. Speca il Martedì e il Giovedì dalle 17:20 alle 19:50, nel periodo estivo c/o la Pista Panfili – Via Marinai d’italia il Martedì e Giovedì, a Campofilone nel periodo invernale c/o la palestra comunale il Lunedì, Venerdì e Sabato e ad Acquaviva Picena nel periodo invernale presso la Palestra Comunale il mercoledì e il venerdì.

E’ la società Campione Provinciale e Vice Campione Regionale 2018 . Partecipa ai Campionati Federali oltre che a importanti manifestazioni nel periodo estivo (Esibizione di chiusura “Sport in Palcoscenico” presso la pista “F. Panfili di San Benedetto del Tronto). In quello invernale organizza il “Festival Internaz.le del Pattinaggio Artistico – S. Benedetto del T.” e manifestazioni promozionali con raccolta fondi per scopi benefici (Happy Skating Day).

Ha sempre collaborato alle iniziative promosse dal Comune di S. Benedetto del Tronto per promuovere lo sport attraverso le esibizioni dei suoi atleti nelle giornate del “Festival dello sport” e nel 2016 il CONI ha insignito la Diavoli Verde Rosa con la STELLA DI BRONZO per meriti sportivi per gli oltre 50 anni di benemerita attività svolta.

Il presidente, dopo la morte di Lino Laghi nel marzo 2012, è la Dott.ssa Anna Maria Laghi.

Quest’anno si sono distinti in campo nazionale e internazionale i seguenti atleti:

-Alessandro Fratalocchi ha conquistato il suo secondo titolo Europeo nella specialità Coppia Artistico con Alessia Gambardella (Anguillara Skating Club). Alessandro ha deciso di chiudere la sua carriera agonistica con questo risultato e dedicarsi all’insegnamento continuando a fare però delle esibizioni e proprio al festival debutterà con Laura Marzocchini (Pluricampionessa Mondiale di Coppia Artistico).

-Kevin Bovara (3° classificato ai Campionati d’Italia nella categoria Cadetti per la specialità degli Esercizi Liberi e 2° classificato alla Coppa Europa 2018 (Fuengirola – Spain) ; vincitore del Trofeo Internazionale “Sedmak” (Trieste). Nella specialità coppia categoria cadetti inoltre Kevin Bovara e Matilde Matteucci hanno conquistato la medaglia d’argento alla Coppa Italia 2018 – Trofeo Internazionale memorial “Fafio Barbieri”.

– Ionni Allegra: 3° classificata al Trofeo delle Regioni 2018 nella categoria giovanissimi A.

-Alessandro Girolami : 2° classificato al Trofeo Internazionale “G. Filippini” di Misano Adriatico.

Per ulteriori informazioni: BOVARA IVAN cell. 328-89.99.320 – e-mail: info@diavoliverderosa.it

