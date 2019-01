SAMBENEDETTESE 75: Braithwaite 7, Capleton 22, Vannucci 3, Rastelli, Castorino 5, Correia 16, Acciarri, Lucenti, Piserchia 11, Quinzi 11. All.Aniello

Note: Parziali 14/17 28/38 46/59 65/75

Arbitri: Auriemma e Signoretti

Impresa della Sambenedettese Basket under 20 che espugna il campo del Basket Giovane Pesaro ed è ora prima da sola in classifica nel campionato Under 20.

Le due formazioni si presentavano a questo appuntamento appaiate in vetta e tutti gli appassionati ed interessati che si aspettavano una gara combattuta ad alto livello non sono rimasti delusi.

I rossoblu di coach Aniello hanno condotto il match per tutti i 40 minuti, acquisendo nel secondo parziale un vantaggio di circa 10 punti poi conservato fino a pochi minuti dalla fine. Il Basket Giovane Pesaro ha avuto il merito di rimanere sempre in partita reagendo stoicamente ad ogni tentativo di spallata di Capleton e compagni. Nel finale il Pesaro arrivava fino al -3, era allora una pazzesca tripla di Correia a decidere il match, con la Samb che poi poteva gestire ed amministrare il vantaggio dalla lunetta.

Nulla ancora è stato fatto, il Basket Giovane è un avversario di assoluto valore, e la squadra pesarese ha già dimostrato oggi di non mollare mai e resterà in corsa per il titolo fino all’ ultimo secondo dell’ ultima giornata, così come non sarà semplice mantenere dietro le altre inseguitrici in graduatoria.

In questa giornata però va dato grande merito a Coach Aniello e ad i suoi ragazzi, capaci di vincere sul campo dei campioni in carica, impresa non riuscita a nessuno nelle ultime due stagioni.

Prossimo impegno per la Sambenedettese Basket mercoledì 13 febbraio alle ore 19:30 alla palestra Itc di San Benedetto, contro Urbania.