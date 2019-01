SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Associazione Noi Samb inizierà la raccolta adesioni per Monza-Samb, in programma sabato 2 febbraio alle ore 14.30. Il ritrovo sarà davanti alla Capitaneria di Porto di San Benedetto Del Tronto, la quota è di 45 euro e potrà variare in base al numero di adesioni.