SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 2019 ha preso piede da diciotto giorno ma è già tempo di bilanci dell’anno da poco passato e dei progetti futuri per un’importante associazione del nostro territorio.

Parliamo de “I Luoghi della Scrittura”. Mimmo Minuto ha indetto una conferenza stampa, oggi 18 gennaio, al Caffè Soriano di San Benedetto.

Mimmo Minuto prende la parola: “Lo scopo di questo incontro è legato a due situazione. La prima è raccontarvi cosa abbiamo fatto lo scorso anno e poi illustreremo la programmazione 2019. Vorremmo, inoltre, invitare la cittadinanza a collaborare con noi e ad iscriversi presso la nostra associazione. Sarà organizzata una cena conviviale dove verranno accolte le varie proposte. Premessa, l’associazione nata dieci anni fa aveva due obiettivi: valorizzare gli autori nostrani e permettere la creazione di vari Festival facendo partecipare anche nomi noti. Credo che abbiamo raggiunto ampiamente il tutto”.

Silvio Venieri afferma: “L’elenco delle iniziative 2019 è molto ricco. C’è un’espansione fuori dalla nostra provincia e che va oltre ai confini regionali. Saremo anche in Abruzzo. Il lavoro fatto in passato hanno realizzato questo ‘allargamento’. Qualità ed esperienza. Alcune manifestazioni sono delle piacevoli conferme come, per esempio, l’incontro con i finalisti del Premio Strega. In questo caso c’è anche una stretta collaborazione con le scuole del territorio. Piceno d’Autore a Monteprandone (dovrebbe avere il tema della comunicazione con la partecipazione di giornalisti nazionali ma non solo) non ha bisogno di ulteriori presentazioni dato il suo grande valore e anche Incontri con l’Autore. Il progetto Bompiani e Scuola Holden è stato già presentato recentemente ed è un’ulteriore conferma della forza dell’associazione, consolidatasi negli anni. I Venerdì dell’Asilo Merlini sono una novità ed ospiteranno autori locali ma anche nazionali. Altra ‘new entry’ Ama Festival a Castel di Lama. Un evento legato al sociale e l’associazione parteciperà nelle tre giornate previste presso la sede dell’Ama Aquilone. Le Giornate della Partecipazione a Grottammare si stanno tenendo da dicembre scorso e avrà fine venerdì prossimo, 25 gennaio, con l’autore Mimmo Natale presso la sala consiliare del Comune. ‘Reflex istantanee del pensiero contemporaneo’ ad Alba Adriatica ci da l’onore di partecipare con autori di alto livello e caratura nazionale. Anche nel Fermano saremo presenti, a Non solo Rosa a Pedaso e Porto San Giorgio, ed è un’iniziativa che premia le scrittrici femminili che si sono contraddistinte negli ultimi anni. E per chiudere la presenza, ormai fissa, al Salone Internazionale del Libro di Torino. Ci aspettiamo un ampio riscontro di adesioni nella nostra associazione da parte dei cittadini. Potremmo, così, essere in grado di allestire ancora meglio altri eventi e migliorare la nostra ‘struttura’. Lancio un appello a tutti gli interessati: contattate mimmo.minuto@gmail.com, 3664349288, silviovenieri@virgilio.it, 3486066891, Domenicatranquilli@libero.it, 3281180776, cinzia@iluoghidellascrittura.it, 3285454049.

Mimmo Minuto rivolge un messaggio agli autori locali emergenti: “Il libro si scrive ma va cresciuto con amore e non bisogna pretendere tutto nell’immediato. Con i soci vaglieremo i libri da presentare, già giunti in massa, e sceglieremo tenendo conto di molti fattori”.

“I LUOGHI DELLA SCRITTURA”, ECCO IL PROGRAMMA 2019

Progetto Bompiani e Scuola Holden a San Benedetto e Grottammare (gennaio-aprile 2019);

Giornate della Partecipazione a Grottammare (dicembre 2018-gennaio 2019);

I Venerdì dell’Asilo Merlini a San Benedetto (febbraio-maggio 2019);

Natale con gli Autori a San Benedetto (novembre 2018-febbraio 2019);

Non solo Rosa a Pedaso e Porto San Giorgio (marzo 2019);

Reflex istantanee del pensiero contemporaneo ad Alba Adriatica (marzo-aprile 2019);

Partecipazione al Salone Internazionale del Libro a Torino (dal 9 al 13 maggio 2019);

Incontro con i finalisti della 78° edizione del Premio Strega a San Benedetto (16 giugno 2019);

Incontri con l’Autore a San Benedetto, 38° edizione (giugno-settembre 2019);

Piceno d’Autore, 10° edizione, a Monteprandone (luglio-agosto 2019);

Ama Festival a Castel di Lama nella sede dell’Ama Aquilone, cooperativa sociale Onlus (5, 6 e 7 luglio 2019);

