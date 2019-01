SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli articoli di stampa a volte un po’ screditanti degli ultimi mesi hanno lasciato nei lettori un’immagine del Centro Agro-Alimentare Piceno non sempre piacevole.

Eppure dall’interno proviene una voce diversa, animata dalle azioni e dalle speranze di tanti Imprenditori che lavorano ogni giorno fianco a fianco.

Imprenditori sempre più numerosi, per di più.

Inoltre, quando si pubblicano notizie sul CAAP, si confonde ancora la Società Partecipata Pubblica (al 96%) C.A.A.P. SPA con il Complesso Produttivo posizionato su un’area di circa 143.000 mq, ubicato in una posizione altamente strategica e immediatamente raggiungibile, nelle vicinanze del casello autostradale A14 di San Benedetto del Tronto/ Ascoli Piceno, del raccordo autostradale Ascoli–Mare e della Strada Statale 16 Adriatica. Nei 35.000 mq di spazio coperto si contano ben 85 Aziende insediate, tra mercati di commercio all’ingrosso e strutture per i servizi alle imprese, dove vi operano oltre seicento persone.

Nonostante l’opinione un po’ negativa che si è diffusa, al CAAP si è sempre proseguito con le attività senza sosta. Questo anno appena conclusosi poi è stato particolarmente movimentato: la “Borsa del Turismo e del saper fare del Centro Italia, Mula –Marche Umbria Lazio Abruzzo” a settembre, numerosi eventi di formazione professionale, espansioni aziendali, ristrutturazioni e implementazioni tecnologiche hanno vivacizzato il complesso aziendale e visto nascere nuove collaborazioni, attraendo sinergie commerciali nel Territorio Nazionale. Sono stati siglati diversi nuovi contratti di locazione e numerose prenotazioni delle aule didattiche per corsi professionali o convegni, nelle sale riunioni e nella sala convegni del palazzo “Servizi Generali- Direzionale”.

Tra le 85 Aziende insediate ci sono poi le “veterane”, quelle Aziende – quelle decine e decine di Persone – che da 10 o anche da oltre 20 anni svolgono la loro attività in quel di Via Valle Piana 80, e i cui marchi sono diventati molto affermati in tutto il Territorio.

Ecco l’elenco delle ditte insediate, per dare un’idea al lettore delle attività che si svolgono al CAAP, e dell’importanza che questo luogo dovrebbe avere riconosciuta:

Ci sono i “Big”: Multicash (ingrosso commerciale cash & carry ), Piattaforma distributiva Gruppo Sabelli, Piattaforma distributiva Carni Magazzini Gabrielli, Piattaforma distributiva “Le Farine Magiche del Gruppo Lo Conte”, Piattaforma distributiva dei vini del Gruppo societario “Ciu’ Ciu’”.

All’interno del Mercato Ortofrutticolo citiamo Marchefrutta, Ortenzi-L’Oro della Terra, La Solefrutta, Adriatica Funghi, Piceno Group, e tanti produttori agricoli diretti.

Al Mercato ittico invece ecco le Aziende Euromar, Blueshark, Acquamarina, Ittitalia, Ittica M&G, ItticaLP, Tefalda, Centro Ittico, Sea Fish, Ittica Più e Ferrara Patrizia.

Poi, in posizione centrale, nell’edificio “Direzionale-Servizi Generali” che accoglie uffici per attività di servizi vari, consulenza, direzionali, doganali, e aule didattiche, sale riunioni e una sala convegni. Si citano: Uffici della Regione Marche: Servizio Ambiente ed Agricoltura; P.F. Programmazione e Struttura decentrata di Ascoli Piceno-Fermo (Presidio decentrato di San Benedetto del Tronto); Uffici della Regione Marche: ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche) – Fitosanitario (Provincia di AP); Servizi di certificazione, Controllo e Vigilanza; Servizi Doganali Antonelli Srl; Truck Mobil; CentroLab; Global Concept; I-Strategies; Adriatech; Piceno Formazione; Cia-Lab; Sinergie; Tekno Ma.De; IAL Marche; STR di Riccardo Rossi; RedOrange, e molte altre.

La forza della sua posizione strategica e la stupenda cornice paesaggistica territoriale nella Riviera delle Palme nella quale esso è inserito sono qualità di grande valore, ma c’è molto di più che ha da offrire. Il CAAP ha remato contro venti avversi e maree per fare la sua parte ed alimentare il fiorire di opportunità commerciali nel Piceno, ed è riuscito a vincere la fiducia di chi è venuto a conoscerne la realtà personalmente.

Esso promuove da oltre venti anni servizi e produzioni locali principalmente sul territorio nazionale, ed è impegnato a fare altrettanto in questo nuovo anno, e a confermarsi come polo lavorativo e commerciale che dà valore e futuro ai suoi Conduttori.

