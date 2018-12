Il primo precedente è del 2001, una sconfitta casalinga dal sapore di una beffa arrivata al 91° con Valerio Quondamatteo e Andrea Soncin in campo. Poi i precedenti altrettanto sfortunati dell’era Fedeli. Per un mezzo sorriso dobbiamo tornare indietro addirittura di 64 anni

grazie all’archivio storico di Pino Perotti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I presagi non sono dei migliori ma nel calcio non si sa mai. La Samb che si avvicina alla sfida di domenica contro il Sudtirol non vive la sua settimana migliore, dovendo fare la conta degli arruolabili per la partita tra squalifiche (Calderini) e infortuni (Di Pasquale, Stanco, Biondi, Russotto, Bove e non solo).

Ma a guardare i precedenti non c’è da stare parimenti allegri. Sono tre le partite contro gli altoatesini, che hanno assunto la denominazione Sudtirol dal 1995 quindi sono una squadra “giovane”, e in casa la Samb non ha mai vinto. Il primo, storico, precedente è quello del 2001-2002. Serie C 2: la Samb di Soncin e di quel Valerio Quondamatteo che domenica siederà in panchina come secondo di Roselli, perse 2-1 con un gol-beffa di Noselli arrivato al 91° minuto. E pensare che proprio Andrea Soncin aveva portato in vantaggio i rossoblu nel primo tempo, prima del pareggio firmato da Lomi e poi, come detto, il sorpasso in extremis.

Quella stagione e l’incrocio col Sudtirol, però, restano pezzi di storia anche per un altro motivo. La gara di ritorno, infatti, disputata nel febbraio del 2002 e persa per 3-0 dai rossoblu segnò l’esonero dell’allora mister Enrico Nicolini e contestualmente il debutto in panchina di Stefano Colantuono, uno degli allenatori negli annali della storia rossoblu, la settimana successiva.

Gli altri precedenti contro il Sudtirol, invece, sono tutti legati all’era Fedeli. Dal pareggio casalingo (2-2) del 2016-2017 (in trasferta nel marzo successivo però la vendetta con un 5-2 e un poker di Leonardo Mancuso) alla sconfitta per 1-0 dell’8 novembre 2017 che costò la panchina a Francesco Moriero (al ritorno, invece, con Capuano fu 1-1 a Bolzano).

Se vogliamo, però trovare un qualche precedente che faccia sorridere i rossoblu dobbiamo andare alla stagione 1954-1955. La Samb allenata da Alfredo Notti riuscì a battere a San Benedetto il Bolzano che possiamo anche considerare l’antesignano del Sudtirol che ha sede a Bolzano anche se, dal nome, si prefigge di rappresentare tutto l’Alto Adige. Nel dicembre del ’54, praticamente 64 anni fa esatti, la Samb si impose per 6 a 1 al Ballarin.

