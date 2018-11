RIPATRANSONE – Si terrà sabato primo dicembre, alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Ripatransone, il convegno Un Albergo Diffuso a Ripatransone, incontro dedicato al Modello dell’Albergo Diffuso e ad una sua applicazione al Borgo di Ripatransone; relatore principale sarà il Professor Giancarlo Dall’Ara, Docente di Marketing nel Turismo e Presidente dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi.

Il modello dell’Albergo Diffuso si basa sulla possibilità di offrire agli ospiti un’esperienza di vita all’interno di un centro storico supportata dalla disponibilità di servizi commerciali preesistenti nonché di una organizzazione istituzionale che supporti la presenza di turisti attraverso l’organizzazione di iniziative ricreative, culturali, enogastronomiche. Tale schema fonda le sue radici sulla disponibilità di abitazioni private inutilizzate che possono quindi essere riqualificate nonché messe a disposizione del turista “evoluto” che è alla ricerca di particolari scenari di visita del territorio.

Il Consigliere Delegato al Turismo, Stefano Fraticelli, evidenzia l’importanza dell’evento: “L’Amministrazione Comunale di Ripatransone considera l’implementazione dell’Albergo Diffuso a Ripatransone determinante per la qualificazione dell’offerta turistica del Belvedere del Piceno nonché fondamentale per la valorizzazione del suo Borgo. Siamo consapevoli delle qualità ambientali ed architettoniche del Centro Storico cittadino, consideriamo quindi di valore strategico la sensibilizzazione della cittadinanza sui ritorni positivi di immagine e supporto all’economia locale che una simile iniziativa può apportare al tessuto sociale, con esternalità positive non solo per gli specifici stakeholder ma per il Brand Ripatransone “.

Il convegno anticipa la presentazione del Calendario delle Manifestazioni Natalizie Cittadine che verrà ufficializzato venerdì 7 dicembre. “Il Comune di Ripatransone, di concerto con le Realtà Associative Cittadine, sta realizzando un programma strutturato su Tre Cluster di Eventi: Tradizioni, Arte e Cultura ed Enogastronomia. Vogliamo quindi donare ai cittadini la possibilità di celebrare le Festività nel rispetto dello spirito natalizio che da sempre caratterizza la nostra Città”, il commento del Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

