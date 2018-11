I due ex Presidenti delle Province di Ascoli e Rieti intervistati da RivieraOggi.it in occasione dell’incontro organizzato da Smart Piceno. L’esponente dei dem interviene anche sul tema della banda larga

ACQUAVIVA PICENA – Nel corso dell’incontro organizzato dall’associazione “Smart Piceno” all’Hotel Ristorante Il Grillo di Acquaviva Picena abbiamo ascoltato i pareri di Pietro Colonnella, presidente di “Smart Piceno” ed ex Presidente della Provincia di Ascoli, e di Giosuè Calabrese, ex Presidente della Provincia di Rieti. Abbiamo chiesto ad entrambi un parere in merito ai collegamenti stradali e in particolar modo ferroviario tra Tirreno e Adriatico, tema rilanciato in questi giorni da Italia Nostra Sezione Ascoli Piceno.

Intervista di Pier Paolo Flammini, riprese di Giuseppe Buscemi, montaggio Gian Marco Evo Marconi.

Qui iniziativa di Italia Nostra Sezione Ascoli Piceno sulla “Ferrovia dei due Mari”

