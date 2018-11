Un incontro tecnico per approfondire i contenuti e le prospettive del progetto “Yes, I Start Up” destinato ai cosiddetti neet (giovani che non studiano, non lavorano e non sono iscritti a percorsi formativi)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si terrà venerdì 23 novembre, con inizio alle ore 9:30, nella sala riunione del Servizio Territoriale alla Formazione di San Benedetto del Tronto un incontro tecnico per approfondire i contenuti e le prospettive del progetto “Yes, I Start Up” destinato ai cosiddetti neet (giovani che non studiano, non lavorano e non sono iscritti a percorsi formativi).

Un intervento promosso dall’agenzia ministeriale Anpal in collaborazione con la Regione Marche, Invitalia, Ente Nazionale per il Microcredito e sotto la supervisione del Ministero del Lavoro. Alla misura, partecipano anche i Centri per l’Impiego che offrono un supporto promozionale all’iniziativa che rientra nel programma “Garanzia Giovani Autoimprenditorialità” e che vede la partecipazione di “Profili Aziendali” ente aggiudicatario del bando e gestore del progetto.

Si tratta di una idea innovativa che intende supportare i ragazzi nello sviluppare attività imprenditoriali grazie a finanziamenti agevolati attraverso l’accesso al credito. Per aderire all’iniziativa occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, essere iscritti al programma ministeriale “Garanzia Giovani”, trovarsi nella condizione di NEET (non studiare, non lavorare e non frequentare corsi di formazione professionale) ed essere residenti nel territorio italiano.

Un’opportunità in più, dunque, per ogni giovane che voglia diventare imprenditore di sé stesso, tentando di realizzare – con il supporto delle Istituzioni – un progetto d’impresa secondo le proprie attitudini e capacità.

Per iscriversi all’evento e per ricevere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai funzionari regionali dei Centri per l’Impiego: Alessandro Bruni (CPI SBT) n. tel. 0735/7667229 alessandro.bruni@regione.marche.it; Stefano Girolami (CPI AP) n. tel. 0736/352875 stefano.girolami@regione.marche.it.

Info: Centro Impiego e Formazione di San Benedetto del Tronto: via Mare n. 218 (Porto d’Ascoli) n. tel. 0735/7667200.

