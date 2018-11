SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in programma giovedì 22 novembre, all’Auditorium Comunale “G. Tebaldini” di San Benedetto, la cerimonia di consegna della bandiera verde “Eco – Schools” ai tre Istituti scolastici comprensivi cittadini alla presenza dei rispettivi dirigenti e di una rappresentativa di alunni e docenti. Si tratta di un riconoscimento internazionale destinato alle scuole che decidono di intraprendere un percorso volto alla diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale.

Durante la cerimonia vi sarà un momento di riflessione sul lavoro svolto in classe sul tema della riduzione e riciclo dei rifiuti: infatti la consegna delle bandiere verdi sarà la fase culminante di una serie di iniziative inserite all’interno del programma promosso dall’Amministrazione comunale per celebrare la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Nell’ambito di questo programma, dal 17 al 25 novembre nelle scuole cittadine viene affrontato in classe il tema di come gestire al meglio gli scarti riducendo il loro impatto sull’ambiente.

Un altro appuntamento da segnalare in questa settimana di educazione ambientale è la tradizionale “Festa dell’albero”: nella mattinata di lunedì 19 novembre saranno messe a dimora nuove essenze arboree nel giardino della scuola materna di via Mattei, nel parco Formentini e nell’area verde circostante la scuola secondaria “Curzi” mentre nei giorni successivi dei ciclamini saranno collocati nei giardini dei nidi d’infanzia, delle sezioni “Primavera” e delle scuole dell’infanzia della città.

