SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Pd di San Benedetto passa “all’incasso” dopo l’affermazione di Sergio Fabiani alle provinciali. Con una nota stampa firmata dal segretario comunale Edward Alfonsi, i “dem” sorridono per la vittoria del candidato del partito ma usano pure l’occasione per lanciare una stoccata allo sconfitto Pasqualino Piunti definito “delegittimato dal territorio”.

Qui di seguito il comunicato integrale.

“Il Partito Democratico di San Benedetto del Tronto desidera esprimere i propri complimenti al neoeletto Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Sergio Fabiani, sindaco di Montegallo il quale ha battuto l’altro candidato Pasqualino Piunti, sindaco di San Benedetto del Tronto il quale ha ricevuto numeri alla mano una sonora sconfitta.

Il PD fa i migliori auguri al neoeletto Fabiani che continuerà l’opera intrapresa da Paolo D’Erasmo che ringraziamo per il suo impegno e per l’ottimo lavoro svolto nei 4 anni del suo mandato.

Questa è la vittoria del territorio Piceno. Un ringraziamento al PD Provinciale che con un grande lavoro di squadra è riuscito a costruire una coalizione larga, un centrosinistra ampio e attrattivo di tante realtà civiche che ci ha permesso di ottenere il risultato.

Un ringraziamento anche ai nostri Consiglieri comunali del PD di San Benedetto per il lavoro svolto in questo periodo.

Siamo nostro malgrado costretti a rilevare che Piunti sindaco di San Benedetto, visti gli scadenti risultati della sua amministrazione della città, distratto anche forse da inutili e costose querele giudiziarie, non ha ricevuto la fiducia di sindaci e consiglieri comunali della provincia, per svolgere il compito di guidare la Provincia di Ascoli Piceno, risultando quindi delegittimato dal territorio stesso e non permettendo neppure alla città di San Benedetto di essere la città capofila e guida di questo territorio, ruolo che le spetta appieno.”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 34 volte, 34 oggi)