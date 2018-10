Elisabetta “Bettina” Petrucci (in foto, al taglio del nastro) è stata scelta come madrina dell’inaugurazione, perché è la “capitana” delle clienti abituali

MONTEPRANDONE – Oggi, 30 ottobre, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo ufficio postale nel centro storico di Monteprandone.

Elisabetta “Bettina” Petrucci (in foto, al taglio del nastro insieme al sindaco Stefano Stracci) è stata scelta come madrina dell’inaugurazione, perché è la “capitana” delle clienti abituali. L’apertura della nuova sede dell’ufficio è coincisa con il secondo anniversario dal terremoto in provincia di Perugia; è stata scelta una sede più piccola e moderna, conforme alle norme antisismiche, dal momento che la ristrutturazione della sede storica del comune non è ancora completa.

L’edificio ha un’ottima accessibilità e risponde perfettamente anche alle esigenze di eventuali individui con disabilità (non ci sono scale né gradini, ed è in prossimità di un ascensore esterno).

Anche la struttura dell’ufficio è stata riorganizzata: la sicurezza è maggiore, e saranno garantiti orari più consoni alle esigenze dei residenti. In futuro si spera di poter installare presto anche un postamat.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)