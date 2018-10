Ad annunciarlo il sindaco Pierpaolo Rosetti in una nota: “Appena arrivati i materiali si procederà con inizio lavori per poi riaprire la strada”

ACQUAVIVA PICENA – “Affidati i lavori di messa in sicurezza dell’immobile in via Marziale, causa della chiusura della strada”.

Ad annunciarlo il sindaco di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti, in una nota il 27 ottobre: “Appena arrivati i materiali si procederà con inizio lavori per poi riaprire la strada”.

