PORTO SANT’ELPIDIO – Deve scontare la pena di un anno e sette mesi di reclusione.

Per tale motivo, il 19 ottobre, i carabinieri della Stazione di Porto Sant’Elpidio hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Fermo ai danni di un 58enne del posto, pregiudicato, per rapine commesse in città nel 2012 e 2013.

L’uomo è stato portato nel carcere di Fermo dove sconterà, appunto, la condanna.

