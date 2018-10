SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A proposito di presunte dimissioni del Direttore Generale della Sambenedettese Andrea Gianni, abbiamo sentito il diretto interessato per verificare la notizia già apparsa nel web. “Assolutamente no, non ho dato le dimissioni. Oggi sono a Roma e non verrò alla partita ma il motivo è molto più semplice, non sono venuto a San Benedetto perché ho avuto un contrattempo. Poi se volessi dare le dimissioni la prima persona alla quale lo direi non potrebbe che essere il presidente”

Tanto è vero che interpellato Franco Fedeli dopo che è stata diffusa la “notizia” la sua risposta è stata questa: “Non so assolutamente nulla né capisco chi metta in giro certe fesserie. Visto che io non ho ricevuto nessuna comunicazione. Se l’avvocato ha voglia di dimettersi sono fatti suoi ma se non sono state comunicate a chi di dovere, mettere in giro la voce è da pseudo giornalisti”

Insomma la stessa cosa che ha detto il Direttore Generale

