FOLIGNANO – Weekend all’insegna dello sport nel nostro territorio.

Si sono svolte a Folignano le finali regionali del nono campionato di Freccette, al PalaRozzi, nei giorni 12, 13 e 14 ottobre.

Hanno partecipato tutte le squadre marchigiane che si sono qualificate alle categorie Mixed, Serie C, Serie A e B insieme. Le finali sono state organizzate dal Bar B-Cubo di San Benedetto in collaborazione con l’associazione “Il Sorriso di Davide”.

Sono stati tre giorni intensi, di svago, sport e aggregazione fra ragazzi provenienti da diverse realtà delle Marche.

Ecco i vincitori:

Categoria Mixed, B-Cubo Coulomb;

Categoria C, Honduras Team;

Categoria A+B, Super Sayan;

Gli organizzatori sono soddisfatti per l’andamento delle finali: “Ringraziamo innanzitutto tutti gli atleti che hanno partecipato e si sono sfidati in un clima cordiale, goliardico e agonistico. Sono state gare bellissime e avvincenti. Ringraziamo anche la Fidart e l’amministrazione comunale di Folignano che ha collaborato per lo svolgimento del torneo”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 15 volte, 21 oggi)