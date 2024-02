FOLIGNANO – Giorgio Capriotti, Consigliere Capogruppo di Opposizione, rende noto che:

“L’Amministrazione Comunale per l’allestimento della scenografia attorno al Palarozzi dove nei giorni 16-17-18 Dicembre si è svolto l’evento “Villa Pigna Food Before Christmas” ha acquistato la bellezza di 50 alberi di Natale spendendo 1600€! Una cittadina giustamente in quei giorni, sollevò alcune perplessità visto l’elevato numero di alberi acquistati, chiedendo tra l’altro se questi, una volta passato il Natale, sarebbero stati poi piantati in qualche location o sarebbero stati lasciati a seccare in totale abbandono.

La risposta di alcune esponenti della Maggioranza fu repentina e chiara in merito, affermando che sarebbe stata sicuramente individuata un’area per la piantumazione. Ad oggi è chiaro che le “promesse” delle due esponenti di maggioranza, sono state le ennesime parole vuote con scopo propagandistico. Dei 50 alberi ne restano a malapena una decina scarsa (tutti gli altri probabilmente sono stati rubati), tra l’altro abbandonati dietro al PalaRozzi ridotto ormai una discarica a cielo aperto.

Ennesimo spreco di denaro pubblico, ennesima vergogna per l’Amministrazione Terrani!”.