SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Hanno destato parecchio interesse le due iniziative organizzate dall’Unione Sportiva Acli Marche in occasione delle festività patronali, iniziative che hanno abbinato la promozione dell’attività fisica e la conoscenza e la valorizzazione del territorio.

Sono stati tanti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa “Salute in cammino” che ha permesso di conoscere meglio la Torre dei Gualtieri, il museo del Palazzo Piacentini e l’Abazia di San Benedetto Martire con una visita guidata anche nei luoghi circostanti.

Alla manifestazione, realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e di Coop Alleanza 3.0, hanno collaborato anche il Sian e il Servizio di dietetica e nutrizione clinica dell’Area Vasta 5 i cui rappresentanti hanno voluto attirare l’attenzione sulla necessità di adottare stili di vita corretti al fine di evitare l’insorgere di patologie pericolose per la nostra salute.

Nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede”, invece, si è svolta la sesta edizione della “Camminata di sudentre- Camminata per San Benedetto Martire” su iniziativa di Circolo Acli Oscar Romero, U.S. Acli Marche e Ufficio per la pastorale turismo, sport e tempo libero della Diocesi di San Benedetto del Tronto.

Anche quest’anno si è svolta una manifestazione finalizzata a invitare i cittadini a fare movimento ma anche a conoscere meglio il territorio e le sue splendide chiese.

Nel corso del 2018 il progetto ha toccato Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Cossignano, Montedinove, Spinetoli e Monteprandone dove si tornerà a novembre per la festa di San Giacomo della Marca.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 20 volte, 20 oggi)