Al via presso il Centro Giovani Giacomo Antonini in Via Virginia Tedeschi 13, un Corso Base di Scacchi rivolto a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via, lunedì 15 ottobre, presso il Centro Giovani Giacomo Antonini in Via Virginia Tedeschi 13, un Corso Base di Scacchi rivolto a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni. Da alcuni anni il locale Circolo è impegnato a far conoscere il meraviglioso mondo degli Scacchi che conquista sempre più bambini e ragazzi e che, attraverso una piacevole attività ludica, potenzia le capacità logiche e relazionali.

Da quest’anno le lezioni si terranno al Centro Giovani, messo a disposizione dalla Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto che ha creduto nella valenza formativa ed aggregativa degli scacchi per le nuove generazioni.

Il Corso, tenuto da istruttori della Federazione Italiana, si svolgerà ogni Lunedì dalle 17 alle 19 a partire da lunedì 15 ottobre e avrà una durata di dodici lezioni, di due ore ciascuna. La prima parte di ciascuna lezione avrà un carattere prevalentemente teorico, nella seconda parte gli allievi avranno la possibilità giocare e di mettere in pratica con gradualità quanto hanno appreso. Per la partecipazione è prevista una quota di 15 euro. Info: 328 6111384.

