SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In data 01 Ottobre il Presidente Elena Piunti ha protocollato presso il Comune di San Benedetto del Tronto la richiesta formale all’Amministrazione di organizzare quanto prima un incontro pubblico interamente dedicato all’approfondimento del progetto di riqualificazione di Piazza Montebello e alla descrizione da parte degli organi competenti del piano di fattibilità dello stesso.

Per piano di fattibilità si intende una chiara spiegazione delle tempistiche della procedura lavori, della verifica sulla nuova viabilità a seguito della chiusura di Via Montebello e un’aggiornata descrizione dell’opera.

La richiesta di incontro si è resa necessaria in virtù delle tante esigenze di chiarimento espresse al Comitato Direttivo del Quartiere Marina Centro, dopo l’incontro del 9 Agosto scorso avvenuto presso la sala Consiliare Comunale, da parte di residenti e commercianti.

Il Comitato ritiene quindi sia assolutamente necessario questo approfondimento, data anche l’importanza prioritaria che riveste l’ammodernamento di un luogo simbolo del Centro di San Benedetto del Tronto da troppo tempo abbandonato a se stesso pur essendo inserito in una zona strategica sia per la cittadinanza che per l’afflusso turistico estivo e non.

“Vista la concreta disponibilità dell’attuale Amministrazione nel dare il via a tale opera pubblica, inserita all’interno del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 assieme alle altre priorità della nostra città – dichiara il Presidente Elena Piunti – il Comitato ha reputato fosse il caso di chiedere formalmente questo incontro per dare l’opportunità a tutti coloro che non riuscirono a prendere parte alla presentazione del Progetto il 9 Agosto scorso di avere maggiori delucidazioni sullo stesso e sul suo importante piano di fattibilità”.

