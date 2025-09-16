SAN BENEDETTO – L’esperto: “Decisione sbagliata”

Dopo aver pubblicato il parere di Claudio Maria Maffei – medico stimato, ex dirigente sanitario regionale e riconosciuto dagli operatori del settore – abbiamo chiesto ad altri politici o tecnici di replicare, di contraddirlo, almeno di entrare nel merito. Nessuno lo ha fatto. Nessuna risposta alla nostra mail. Soltanto l’uscente consigliere regionale Andrea Assenti ha preso parola sulla stampa locale, rivendicando il suo ruolo. Ma senza argomentare nel merito delle osservazioni di Maffei, limitandosi ad autocelebrarsi.

Promesse mantenute? Assenti, che si è ricandidato, la rivendica come una “nuova promessa mantenuta”. Ma quali sono le precedenti? Noi non ne ricordiamo, a parte una poi non mantenuta: la riqualificazione di piazza Montebello, promessa circa sette anni fa quando era consigliere comunale. Lo disse pubblicamente, all’ex cinema Don Bosco: “Entro un anno si farà”. Il quartiere San Benedetto Centro sta ancora aspettando.

Ospedale in zona turistica: un rischio doppio

Oggi si presenta come il promotore dell’ospedale a Ragnola, senza spiegare né di che livello sarà, né che destino avrà il Madonna del Soccorso. Diventerà un’altra colata di appartamenti? Se il nuovo ospedale fosse solo “di base”, come quello già esistente, la spesa pubblica sarebbe inutile. Con l’aggravante di collocarlo in un’area cruciale per il turismo sambenedettese, che ha bisogno di rilancio e non di penalizzazioni. Nella conferenza di presentazione presso la sala convegni del nosocomio sambenedettese un esperto, presentando il progetto disse che sarebbe sorto in zona esterna alla città. Tranne il sottoscritto, nessuno in quella conferenza stampa gli fece notare la gaffe. Un progetto che potrebbe costare caro alle finanze pubbliche, più che un vanto rischia di diventare un fardello alle prossime elezioni.

Ricordi di Spinetoli

Quando si parlava di costruire un ospedale unico di Primo Livello a Spinetoli, scelta condivisa da tutti (o quasi) gli operatori sanitari, si agitava il sospetto di interessi privati sui terreni e di potenziali malaffari. Scrivemmo allora – e lo ribadiamo oggi – che i controlli spettano a magistratura e forze dell’ordine, non vanno usati come armi politiche. Noi abbiamo fiducia nelle istituzioni.

Un appello al contraddittorio

Il dottor Maffei ha detto che spesso i cittadini sono sordi, anche perché non si informano. Noi, invece, vogliamo continuare a stimolare un dibattito vero, chiedendo un contraddittorio. Non promesse generiche, non slogan. Di promesse, soprattutto se sbagliate, la gente non ne ha più bisogno. L’astensione crescente alle urne lo dimostra chiaramente.

Per utile informazione e magari utili contradditori ecco altri due link da visitare:

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=131193

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=131964