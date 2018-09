SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Associazione Culturale “L’Astrolabio” di San Benedetto del Tronto riparte con i suoi corsi creativi, tutti a partire da metà ottobre e con 9 diverse proposte.

Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi: DISEGNO E PITTURA PER ADULTI, RAGAZZI E BAMBINI , PITTURA SU VETRO, RICICLO CREATIVO PER TUTTE LE ETA’, LEGATORIA, CORSI E WORKSHOP DI FOTOGRAFIA, GRAFICA, DISEGNO ANTI-STRESS, WORKSHOP DI PITTURA PAESAGGISTICA ALL’ARIA APERTA, WORKSHOP DI INCISIONE E TECNICHE DI STAMPA MANUALE.

Novità assoluta di quest’anno è l’Open Day che si terrà domenica 30 settembre alle 17:30 presso la sede dell’Associazione in via Monte San Michele 31 a San Benedetto del Tronto.

Con questo appuntamento si presenteranno i corsi 2018/19, sara’ possibile conoscere gli insegnanti, avere ulteriori delucidazioni e vedere un’esposizione di manufatti che si realizzeranno in ogni singolo corso.

“Per chi vuole scoprire l’artista che ha dentro, per apprendere, approfondire, migliorare tecniche e stili, per dare una nota gioiosa e creativa alla proprie giornate – affermano gli esponenti – L’Astrolabio è pronto a partire. Per tutte le info i contatti sono la pagina Facebook, E-mail astrolabioassociazione@gmail.com e naturalmente somenica 30 Settembre in via Monte San Michele 31 siete i benvenuti”.

