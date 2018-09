MASSIGNANO – L’Amministrazione Comunale di Massignano, la Pro Loco e la Banda Musicale hanno organizzato per i giorni 21, 22 e 23 settembre una visita agli amici della città di Pfaffenhausen in Germania.

Il Sindaco tedesco Franz Renftle e quello di Massignano, Massimo Romani, si sono già incontrati lo scorso ottobre per pianificare le iniziative da avviare tra i due Comuni già a partire dal 2018, al fine di rafforzare il legame sociale e culturale delle due comunità, che dura da più di trent’anni.

Un primo obiettivo è stato raggiunto. Sabato 22 settembre, presso la Chiesa di St. Stephan di Pfaffenhausen, le bande dei due paesi eseguiranno insieme un concerto. Il giorno prima, ci sarà anche occasione per ascoltare un piacevole concerto di pianoforte e tuba suonato da due musicisti della banda di Massignano: Luigi Del Prete e Gianmario Strappati.

Nei tre giorni di permanenza, comunque, non mancheranno momenti conviviali ed occasioni per conoscere il territorio e realtà produttive della cittadina tedesca.

Il Sindaco Romani afferma: “Lo scorso ottobre avevamo espresso con il Sindaco tedesco la volontà di far incontrare le realtà comuni ai due paesi. In particolare avevo proposto una più stretta collaborazione tra le bande cittadine, ma anche l’avvio di uno scambio culturale (“progetto erasmus”) tra le due scuole. Nel primo caso, già con questa visita, siamo riusciti nell’intento. Il Progetto Erasmus risulta più impegnativo anche perchè, oltre alla volontà di amministrazioni comunali e istituzioni scolastiche, che si sono dimostrate entusiaste e ben disposte, richiede una forte collaborazione anche da parte delle famiglie. L’incontro di settembre sarà occasione per approfondire queste ed altre iniziative, oltre che per passare dei felici momenti insieme agli amici tedeschi”.

