Non è la prima volta che malviventi sono entrati nell’abitazione del consigliere comunale sambenedettese. Carabinieri sul posto per gli accertamenti

ACQUAVIVA PICENA – Criminalità in azione.

Il 13 settembre il consigliere comunale Giorgio De Vecchis ha denunciato sui Social Network di essere stato vittima dei ladri nella sua casa di Acquaviva.

Alcuni sbandati hanno approfittato dell’assenza delle persone nell’abitazione, in mattinata, e hanno messo a soqquadro varie stanze per cercare probabilmente soldi o oggetti di valore. Da stimare il “bottino” trafugato, arriveranno i carabinieri per gli accertamenti.

Non è la prima volta, purtroppo, che il politico sambenedettese è vittima dei criminali. Un annetto e mezzo fa aveva subito, e anche allora denunciato, un furto ai suoi danni.

Sui Social ha commentato: “Come ci siamo ridotti, povera Italia”.

