GROTTAMMARE – Domenica 2 settembre torna il secondo appuntamento con Juttenizie e con l’Associazione Culturale l’Astrolabio. All’interno della manifestazione enogastronomica di Grottammare Alta sarà possibile infatti assistere di nuovo alla meraviglia del processo creativo.

Prosegue infatti il progetto “Jutt Wall”, il muro dell’arte. Sei artisti tornano nella via Sotto le Mura, per continuare le opere a cielo aperto iniziate nella prima edizione dell’evento, che si basa sulla pittura dal vivo e sulla condivisione.

In questo secondo appuntamento sarà possibile vedere il processo creativo che ha portato al concepimento di questi quadri ad uno stadio più inoltrato.

La particolarità di questa manifestazione è la possibilità di interagire in maniera estremamente facile con gli artisti, che saranno lì a rispondere alle domande e alle curiosità dei passanti.

Un bell’appuntamento in attesa del gran finale del 9 settembre in cui sarà possibile vedere le creazioni ultimate. Queste verranno poi esposte in un museo locale per promuovere l’arte emergente del nostre territorio.

