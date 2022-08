SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pronti per un viaggio nel mondo dell’arte in tutte le sue sfaccettature? Il 3 e 4 settembre, in viale Secondo Moretti a San Benedetto, dalle 19 in poi, l’associazione culturale L’Astrolabio proporrà la manifestazione “Attraverso l’arte”, un evento organizzato in collaborazione con altre associazioni culturali del territorio che vedrà performance teatrali, mostre fotografiche, laboratori dedicati ai più piccoli, pittura, musica ed eco sculture dal vivo. Ne abbiamo parlato con la presidente e fondatrice de L’Astrolabio Teresa Annibali. Guarda la video intervista!

“Sarà una manifestazione per grandi e piccoli. Oltre alle performance dal vivo, infatti, ci sarà un laboratorio creativo per i bambini. Sono contenta che questo evento sia organizzato in collaborazione con altre associazioni locali, Prima Persona Plurale per la musica, Caleidoscopio per il teatro, FotoCineClub per la fotografia, Questione Natura per la parte relativa all’ambiente. Per la nostra città è importante dare vita a manifestazioni che coinvolgano più realtà locali e la cui offerta preveda una commistione tra le varie discipline artistiche”.

Ma i progetti in cantiere de L’Astrolabio non finiscono qui: “Quest’anno ci dedicheremo in particolare ai corsi di disegno e pittura che presenteremo all’Open Day del 25 settembre. La settimana successiva sarà dedicata alla prova gratuita. Da ottobre organizzeremo un workshop al mese, il primo sulla creatività a 360 gradi, poi esploreremo vari terreni, come il riciclo creativo, la pittura su vetro e molto altro”.