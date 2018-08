MARTINSICURO – Domenica 12 agosto in piazza Cavour, nel cuore di Martinsicuro, si terrà l’evento “Let’s Twist Again – da Elvis Presley a Michael Jackson”, la più grande festa da ballo con musica anni ’50, ’60, ’70 e ’80 organizzata dal Comune di Martinsicuro. Il programma prevede, dalle ore 18:00, l’esposizione di auto e moto d’epoca e di mobili vintage, alle ore 21:00 lo spettacolo musicale di Antonio Sorgentone e Swing & Rock’n Roll Band, dalle ore 23:00 in poi VJ e DJ “Lupo” Valerio del Moro. La serata sarà una vera e propria “festa popolare” aperta a tutti che richiamerà le atmosfere musicali di ben quattro decenni. Gli organizzatori invitano tutti a presentarsi con abiti vintage, vestiti colorati, accessori a tema per trasformare piazza Cavour in una vera e propria “macchina del tempo”, uno scrigno dei ricordi musicali e non solo.

“Si tratta di un evento molto particolare che, ne siamo certi, richiamerà tantissimi appassionati e non in piazza Cavour, diventata oramai il salotto buono degli eventi di Martinsicuro” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Presidente del Consiglio Comunale, Emma Zarroli, che ha curato l’intero evento. “L’obiettivo che ci siamo prefissati è di trasformare questa manifestazione in un vero e proprio festival di tre giorni che, dal prossimo anno, verrà ospitato in diverse zone della Città e, in ognuna di esse, protagonista sarà un tema ed un decennio che, partendo dalla sua musica, porterà cittadini e turisti alla scoperta dei costumi, delle auto, dell’arredamento, del cibo e di tutto quanto ha caratterizzato quella epoca”.

Tra le attrazioni della serata del 12 agosto ci saranno due grandi artisti del territorio: il noto pianista abruzzese Antonio Sorgentone, famoso per il suo repertorio anni ’50 tra boogie woogie, rock & roll e virtuosismi vari, ed il famoso VJ e DJ “Lupo” Valerio del Moro che, con la sua esperienza quarantennale alla console, richiama da sempre migliaia di appassionati da tutta la costa Adriatica, grazie anche al suo mix di musica e video musicali proiettati durante la sua esibizione. In piazza Cavour saranno presenti anche stand enogastronomici. “Invitiamo tutti quanti a partecipare alla più grande festa da ballo con musica anni ’50, ’60, ’70 e ’80 della costa abruzzese, e non solo. Un evento unico del suo genere che va ad impreziosire la già ricca estate truentina” concludono gli amministratori comunali.

