MONTEPRANDONE – L’Associazione Bocciofila Salaria di Monteprandone ha rinnovato i componenti del Consiglio Direttivo che resterà in carica per il quadriennio 2018/2021.

Il nuovo presidente è Franco Capecci. Gli altri membri del Consiglio Direttivo eletto sono: Giuseppe Felicetti (Vicepresidente), Carlo Gabrielli (Segretario), Lino Perozzi, Giovanni Gabrielli, Alberto Aleandri, Giuseppe Pierantozzi (Consiglieri) e Franco Gabrielli e Mario Iachini (Consiglieri Supplenti).

Durante l’assemblea, tenutasi sabato presso la struttura di Centobuchi, c’è stato il passaggio di consegne tra l’ex presidente Maurizio Passaretti e il nuovo Franco Capecci.

Quest’ultimo ha dichiarato la disponibilità, a nome di tutto il direttivo, a collaborare con tutte le altre associazioni del territorio.

Presente anche il sindaco Stefano Stracci che ha ringraziato i membri del vecchio direttivo per il costante impegno profuso negli anni e augurato ai nuovi componenti di proseguire nell’intento di mantenere viva una realtà tra le più longeve del territorio.

