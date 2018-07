BELLARIA IGEA MARINA – La Happy Car Samb beach soccer supera nettamente la Lazio, il 20 luglio nella gara d’esordio dell’ultima tappa della serie A-On a Bellaria Igea Marina e conquista l’aritmetica certezza di partecipare alle finali scudetto di Catania del prossimo mese di agosto. 6-2 il risultato finale per i rossoblù (che hanno così bissato il successo di Coppa Italia) in una partita che vedeva di fronte le due capoliste imbattute del girone A

“Finalmente una prima gara di tappa molto positiva – ha detto l’allenatore Di Lorenzo – visto che noi di solito nelle partite d’esordio non siamo mai al 100%. Siamo entrati in campo con la giusta cattiveria contro l’altra capolista del girone e abbiamo fatto di tutto per conquistare quel primo posto che ci giochiamo nel prossimo incontro con Viareggio. Abbiamo fatto quasi tutto bene – prosegue – e voglio elogiare i ragazzi. Solo per due-tre minuti del terzo tempo abbiamo avuto un calo di concentrazione, ma era fisiologico, visto che stavamo dominando la partita e comunque dopo poco ci siamo ricompattati – conclude – Non dobbiamo mai perdere di vista le nostre caratteristiche, che sono quelle di una squadra provinciale e contro il Viareggio dovremo essere bravi a metterle subito in evidenza”.

